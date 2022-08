Rusia akuzon SHBA-të për përfshirje të drejtpërdrejtë në luftën në Ukrainë

Për herë të parë që nga fillimi i luftës në Ukrainë, Rusia pretendon se Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në mënyrë të drejtpërdrejt në luftë.

Zëdhënësi i ministrisë së Mbrojtjes në Rusi, ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për aprovimin e dërgimit të sistemeve moderne raketore amerikane që po i përdorin ushtarët ukrainas, transmeton Telegrafi.

Gjeneral-lejtnant Igor Konashenkov, pretendon se Rusia ka arritur të “incizoj” bisedat mes zyrtarëve ukrainase që e dëshmojnë sipas tij pretendimet.

Në anën tjetër, zëdhënësi i Pentagonit ka deklaruar se Shteteve e Bashkuara e kanë “furnizuar” Ukrainën me informacione sensitive, që do t’i ndihmonin ata të kuptojnë rrezikun me të cilin po përballet vendi i tyre pas agresionit rus.

Kujtojmë që Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar Ukrainës sistemin e avancuar raketor HIMARS, që njihet për precizitet dhe ka raketa me rreze të mesme veprimi.

Vendet perëndimore kishin shmangur përfshirjen e drejtpërdrejt në luftë, duke zgjedhur që ta ndihmojnë Ukrainën duke i dërguar armë të ndryshme. /Telegrafi/