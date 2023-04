Rusia do të vendosë armët bërthamore në Bjellorusi, pranë kufijve të NATO-s

Rusia do të vendosë armë bërthamore taktike në Bjellorusi pranë kufijve të aleatit të saj me vendet e NATO-s, ka thënë i dërguari rus në Minsk, në një lëvizje të vendosur për të përshkallëzuar tensionet me Perëndimin.

Ambasadori rus në Bjellorusi, Boris Gryzlov, tha se armët do të zhvendoseshin në kufirin perëndimor të vendit si pjesë e lëvizjeve për të “garantuar sigurinë”.

“Kjo do të bëhet pavarësisht zhurmës në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara”, tha Gryzlov për televizionin shtetëror bjellorus.

Gryzlov shtoi se një strukturë magazinimi do të përfundojë deri më 1 korrik, pa specifikuar saktësisht se ku do të vendosen armët.

Komentet e të dërguarit vijnë pasi presidenti rus Vladimir Putin muajin e kaluar njoftoi planet për të vendosur armë bërthamore taktike në Bjellorusi.

Bjellorusia ndan kufijtë me Lituaninë, Letoninë dhe Poloninë, të cilat të gjitha janë anëtarë të NATO-s, aleanca ushtarake e krijuar fillimisht për të penguar zgjerimin sovjetik në Evropë pas Luftës së Dytë Botërore.

NATO ka rritur numrin e trupave të saj të stacionuara në Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni me gati dhjetëfish që kur Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt të vitit të kaluar.

Presidenti i Bjellorusisë, Alexander Lukashenko, një nga aleatët më të ngushtë të Putinit, tha të premten se disa nga armët bërthamore strategjike të Rusisë mund të vendosen në territorin e vendit të tij së bashku me një pozicion në arsenalin taktik bërthamor të Rusisë.

Armët bërthamore taktike kanë një rreze më të shkurtër dhe rendiment më të ulët se armët bërthamore strategjike dhe janë të dizajnuara për kryerjen e sulmeve të kufizuara në fushën e betejës.Albanian Post