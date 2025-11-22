Rustem (Qamil) Seferaj nga Prizreni ka nevojë urgjente për ndihmë

Rustem (Qamil) Seferaj, i lindur më 22.04.1984 në Prizren, po përballet me një sëmundje të rëndë – Leukemi Akute Myeloide.
Ai aktualisht po trajtohet në spitalin Medical Park në Stamboll të Turqisë.
Familjarët e tij kanë mbuluar deri tani një pjesë të shpenzimeve mjekësore, por kostoja e trajtimit është shumë e lartë dhe e papërballueshme për ta. Për këtë arsye, bëhet thirrje për ndihmë financiare nga të gjithë njerëzit vullnetmirë që mund të kontribuojnë në vazhdimin e trajtimit dhe shërimin e tij.
Kontakt:
Vjeshtore Seferaj – +383 45 374 023
Numri i xhirollogarisë:
2012000109792059 – TEB Bank
Çdo ndihmë, sado e vogël, mund të bëjë një ndryshim të madh në luftën e tij për jetë.
