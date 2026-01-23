7 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
Lajme

Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

By admin

Kështu bëri të ditur kryeprokurori i kësaj prokurorie, Petrit Kryeziu, përmes një konference për media.

“Pjesa me dhënie e marrje të ryshfetit është zbuluar sot prej një prej komisionerëve ka vendosur të bashkëpunojë me Prokurorinë. Ata që janë të dyshuar, mund të marrin dhe cilësinë e dëshmitarëve bashkëpunëtorë”, tha ai.

