Sa do të kursente Juventus-i në rast të largimit të Pogba-s në Arabinë Saudite

Juventusi mund të kursejë një sasi të konsiderueshme parash nëse do të lejonte Paul Pogba-n të largohej nga klubi këtë verë, pasi ofertat fitimprurëse nga Saudi Pro League vazhdojnë të bëhen tituj në mbarë Evropën.

Francezi i “hodhi benzinë ??zjarrit” sa i përket spekulimeve të transfertave me vizitën e tij në Arabinë Saudite gjatë fundjavës.

Është raportuar nga “La Gazzetta dello Sport” se ish-mesfushorit të Manchester United i është ofruar një kontratë trevjeçare që mendohet të jetë 100 milionë euro në sezon.

Është një ofertë që sigurisht do ta bënte Pogba-n një njeri edhe më të pasur, por që do t’i kursente Juventus-it një shumë të konsiderueshme parash gjithashtu në të ardhmen e afërt.

Pogba aktualisht fiton një pagë bruto prej 10.5 milionë euro në sezon në Torino dhe ka edhe tre vite të plota në kontratën e tij, e cila do të skadojë në verën e vitit 2026.

Nëse Pogba do të largohej nga Juve këtë verë, klubi mund të kursejë 31.5 milionë euro gjatë tre viteve të ardhshme, një pjesë e konsiderueshme e 42 milionë eurove që u zotuan për të paguar ish-fituesin e Kupës së Botës kur i dhanë atij një marrëveshje katërvjeçare vitin e kaluar.

Me bonuset e përfshira, nga “La Gazzetta dello Sport” mendohet se Juventus-i mund të përfundojë duke paguar Pogba-n afërsisht 50 milionë euro bruto nëse ai do të shihte të gjithë gjatësinë e kontratës së tij.

Duke qenë se ai u transferua falas në fund të kontratës së tij me Manchester United verën e kaluar, Juve nuk do të humbiste as për një tarifë transferimi. Nëse ka ndonjë gjë, ata do të bënin një fitim të vogël.