Samuel Chukwueze, së shpejti do të jetë kuqezi

Pas përfundimit të marrëveshjes me Salzburg-un për Noah Okafor, Milan-i ka arritur marrëveshje edhe me Villarreal-in për Samuel Chukwueze, raportojnë mediat italiane.

Njoftimi zyrtar duhet të arrijë gjatë fundjavës, ose deri të hënën. Ky do të jetë nënshkrimi i shtatë i këtij sesioni të merkatos për kuqezinjtë.

Për të kompletuar trëndafilin, tani mungojnë ende disa pjesë. I pari mbetet Yunus Musah, i cili do të zinte vendin e tretë të mesfushës në 4-3-3 të mundshëm të Stefano Pioli-t, në pritje të rikthimit të Ismael Bennacer, që nuk do të ndodhë përpara janarit-shkurtit 2024. Negociatat me Valencia-n vazhdojnë.

Tjetri është zëvendësuesi i Fode Ballo-Toure (në largim, me Fulham në pole position) në rolin e zëvendësit të Theo Hernandez në krahun e majtë.

Për tu rikthyer te Chukwueze, për 24-vjeçarin nigerian do të paguhet 20 milionë euro, të cilave mund t’i shtohen edhe 8 milionë euro bonuse. Operacioni do të përcaktohet gjatë fundjavës, me një përpjekje për ta sjellë lojtarin në SHBA, ku Milan-i do të luajë me Real Madrid, Barcelona dhe Juventus.

Lojtari pritet të nënshkruajë një kontratë katërvjeçare me kuqezinjtë.Albanian Post

