SBAShK i dërgon 430 anëtarë në bregdetin shqiptar

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës do t’i dërgojë 430 anëtarë në bregdetin shqiptar.

Në njoftimin e tyre bëhet e ditur se grupi i parë prej 164 pushuesve nga komuna të ndryshme të Kosovës ka filluar sot këtë aktivitet.

Aktiviteti sipas tyre do të vazhdojë me datat 25 qershor me grupin e dytë, për të përfunduar me grupin e tretë që në bregdet do të jenë më 3 korrik.

“Në shenjë respekti për angazhimet në misionin e shenjtë për edukimin e arsimimin e brezave edhe këtë vit SBASHK vazhdon me traditën e dërgimit të një numri të konsideruar të anëtarëve për pushime në bregdetin shqiptar”.

