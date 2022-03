SBASHK-u kërkon që nesër ora e parë mësimore t’i kushtohet Ukrainës

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, ka kërkuar që nesër ora e parë mësimore t’i kushtohet Ukrainës.

Në njoftimin e bërë nga SBASHK-u thuhet se kjo duhet të ndodhë në shenjë solidariteti me Ukrainën.

“Të nderuar mësimdhënës, duke shprehur brengën e agresionit rus në Ukrainë e duke u solidarizuar me sindikatat e arsimit të Ukrainës dhe popullin ukrainas sikurse edhe EI, ETUCE e shumë sindikata tjera, apelojmë te ju që dita e nesërme 2 mars 2022 (e mërkurë), ora e parë mësimore në të gjitha ndërrimet t’i kushtohet Ukrainës me aktivitete me nxënës në shenjë solidariteti me ta e njëkohësisht edhe dënimin e agresionit rus në Ukrainë”, thuhet në njoftim.

Tutje, SBASHK thotë se “aktivitetet mund të zhvillohen duke paraqitur me projektor flamurin ukrainas dhe të Kosovës, pastaj punime/vizatime të ndryshme nga nxënësit me simbol të shtetit të Ukrainës dhe të shtetit tonë Kosovës”.

Ndryshe, sulmet e Rusisë ndaj Ukrainës janë duke vazhduar tash e gjashtë ditë, ku raportohet për dëme të mëdha materiale dhe persona të vrarë.