SBAShK-u kërkon shtesat e marsit dhe rritjen vjetore të pagës falë përvojës

Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës e Kosovës (SBASHK) i ka shkruar letër publike ministrit të Financave, Hekuran Murati, meqë sipas njoftimit, ai nuk u ka kthyer përgjigje në lidhje me një takim.

SBASHK-u përmes letrës, i ka kërkuar ministrit Murati që në pagat për muajin prill të ekzekutohen edhe shtesat për muajin mars, si dhe të llogaritet rritja nga përvoja vjetore.

“I nderuari ministër, z. Murati, ashtu siç iu kemi njoftuar edhe në shkresën e dërguar më 1 prill 2021 dhe 14 prill 2021, shtesat për punëtorët arsimor sipas vendimit të Qeverisë nr. 08/65 i datës 18.02.2021 – pika 8 e këtij vendimi, i cili obligon Ministrinë e Financave, Punës e Transfereve (MFPT) për t’i ekzekutuar, por nuk janë realizuar për muajin mars e njëkohësisht kemi kërkuar që me pagat e muajit prill të ekzekutohen shtesat edhe për muajin mars, por nuk kemi marrë përgjigje e as përgjigje në dy kërkesat tona për takim me ju. I nderuar ministër Murati, gjithashtu iu rikujtojmë se prilli është muaji kur bëhet ngritja e përvojës së punës për një vit dhe shpresojmë që në pagat e muajit prill kjo ngritje do të pasqyrohet në listat e pagave”, thuhet në letrën e SBASHK-ut.