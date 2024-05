Seanca e ndërprerë do të vazhdojë javën e ardhshme

Kryesuesja e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Antigona Bytyqi, ka caktuar për javën e ardhshme vazhdimin e seancës që u ndërpre për shkak të braktisjes nga kuvendarët e Vetëvendosjes dhe LDK-së.

“Njoftojmë se me datë 04.06.2024 (e martë), me fillim në orën 10:00, në sallën për mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës (Shtëpia e Bardhë), do të vazhdojë mbledhja e datës 30.05.2024, e Kuvendit të Komunës, me pikat e propozuara të rendit të ditës sipas rekomandimit të Komitetit për Politikë dhe Financa,” thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit.

Pikat e propozuara të rendit të ditës sipas rekomandimit të Komitetit për Politikë dhe Financa janë: