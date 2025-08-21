Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Prizrenin

Ambasada Gjermane në Prishtinë ka njoftuar se Johann Saathoff, Sekretar Parlamentar i Shtetit pranë Ministrit Federal për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim të Gjermanisë, do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Kosovë më 22 dhe 23 gusht 2025.
Gjatë qëndrimit, Saathoff do të zhvillojë takime me përfaqësues të qeverisë dhe do të vizitojë disa iniciativa zhvillimore që mbështeten nga Qeveria Gjermane.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Në kuadër të programit zyrtar, të premten, më 22 gusht, ai do të vizitojë Parkun e Inovacionit dhe Trajnimit në Prizren (ITP), një projekt i rëndësishëm që synon të nxisë sipërmarrjen, inovacionin, zhvillimin e biznesit dhe përmirësimin e aftësive profesionale. Vizita përfshin një sesion informues dhe një tur në hapësirat e kompanive që operojnë brenda parkut.
Ambasada ka bërë të ditur se pas vizitës, në orën 15:30, do të mbahet një konferencë për media në ambientet e ITP-së, ku Sekretari Parlamentar do të japë një deklaratë dhe do të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve.
Kjo vizitë, sipas ambasadës, dëshmon përkushtimin e Gjermanisë për të mbështetur rritjen ekonomike gjithëpërfshirëse dhe bashkëpunimin dypalësh me Kosovën.
