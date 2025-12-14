2 C
Prizren
E diel, 14 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Selman Sokoli, kandidati i Vetëvendosjes që duhet të votohet për deputet në zgjedhje e 28 dhjetorit

By admin

Selman Sokoli është kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke garuar në listën e Lëvizjes Vetëvendosje me numrin 109.

Ai vjen nga Hasi i  Prizrenit dhe njihet për angazhimin e tij të vazhdueshëm në jetën publike dhe institucionale të qytetit.

Sokoli ka fituar dy herë radhazi mandatin e asambleistit në Kuvendin Komunal të Prizrenit.

Gjatë mandatit të tij të parë katërvjeçar, ai është shquar për qasjen kritike ndaj qeverisjes komunale  të kryetarit Shaqir Totaj.

Në këtë periudhë, Sokoli ka ngritur vazhdimisht çështje që lidhen me transparencën, llogaridhënien dhe menaxhimin e resurseve publike.

Në jetën publike, ai është perceptuar si një zë i angazhuar i qytetarëve të Prizrenit, duke adresuar problematika të përditshme dhe duke marrë pjesë aktive në debatet që prekin komunitetin. Përmes qëndrimeve të tij, Sokoli ka synuar të sjellë vëmendje mbi sfidat lokale dhe të kontribuojë në përmirësimin e qeverisjes vendore.

Përveç rolit të tij institucional, Sokoli njihet edhe për angazhimin e tij në komunitet. Ai ka qenë i pranishëm në takime me qytetarë, në diskutime publike dhe në iniciativat që synojnë përmirësimin e jetës së përditshme në Prizren.

Qasja e tij e drejtpërdrejtë dhe komunikimi i hapur e kanë bërë një figurë të njohur në skenën lokale.Selman Sokoli ka nevojë për mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e 28 dhjetorit, nëse dëshironi që zëri juaj të dëgjohet në Kuvendin e Kosovës.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

 

Previous article
Kandidatët e LDK-së për deputetë vizitojnë Kullën e Cikajve në Gjonaj të Hasit
Next article
Vdes ish-luftëtari i UÇK-së, Ilir Morina nga Malësia e Vogël e Rahovecit

Më Shumë

Fokus

Aksident i rëndë në Autostradën “Ibrahim Rugova”, dyshohet për të vdekur

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën ”Ibrahim Rugova”. Sipas pamjeve të siguruara nga televizioni plus në aksident janë përfshirë...
Lajme

Aksidenti fatal në “Ibrahim Rugova”, njëri i lënduar rëndë transferohet në QKUK

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, ku si pasojë ka humbur jetën një grua, ndërsa dy persona të...

Isni Kilaj arrin në shtëpi pasi u lirua me kusht nga Gjykata Speciale, djali i tij e publikon fotografinë

Haradinaj takohet me Kilajn pas lirimit nga Haga: I urova kthimin e tij në shtëpi

Brod, gjendet i vdekur 18-vjeçari që u shpall i zhdukur

Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Blero ‘kapet mat’ me të dashurën e re

Ylli – Trepça, duel kampionësh në Suharekë

Bashkimi në krizë lëndimesh, kapiteni Bunjaku mungon një muaj

Gjykata e Prizrenit dhe UPZ nënshkruajnë marrëveshje trevjeçare bashkëpunimi

Totaj: E respektoj vendimin e dorëheqjes së drejtorit Çelë Lamaj

Haxhi Avdyli tërhiqet nga Kuvendi i Prizrenit, zëvendësohet nga Petrit Hoxhaj

Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Hajdar Beqa: Prizreni si çdo herë po bashkohet fuqishëm rreth vizionit për ndryshim

Totaj pas betimit: Do ta bëjmë Prizrenin edhe më të bukur, ashtu siç e meriton

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne