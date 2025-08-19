17.8 C
Selmanaj: Me besimin e qytetarëve, LDK-ja do të triumfojë në Prizren

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Komunës së Prizrenit, Driton Selmanaj, ka zhvilluar sot një takim me kryetarët e nëndegëve të partisë në këtë komunë, ku është theksuar rëndësia e mobilizimit dhe organizimit në prag të fushatës zgjedhore.

“Sot patëm një takim shumë frymëzues me kryetarët e nëndegëve të LDK-së në Prizren, ku u zotuam për mobilizim maksimal dhe organizim shembullor. Besimi i qytetarëve në Lidhjen Demokratike të Kosovës është forca jonë më e madhe”, tha Selmanaj.

Sipas tij,  përkushtimi i çdo aktivisti, anëtari dhe përkrahësi do të jetë vendimtar në arritjen e fitores që, sipas tij, Prizreni e meriton.

“Me frymëzim, mobilizim dhe organizim të bashkuar rreth vizionit tonë, LDK do ta kthejë Prizrenin në qytet të zhvillimit, transparencës dhe mundësive të barabarta për të gjithë”, u shpreh ai.

Sipas Selmanajt, takimi ishte dëshmi e gatishmërisë për të punuar në terren, për të dëgjuar qytetarët dhe për të reflektuar nevojat e tyre në programin zgjedhor të LDK-së.

“LDK është shtëpia ku secili prizrenas gjen vendin e vet, me bindjen se së bashku mund ta bëjmë ndryshimin. Fryma e këtij mobilizimi është garanci se për Prizrenin do të sjellim fitore dhe zhvillim”./PrizrenPress.com/

