12.7 C
Prizren
E mërkurë, 8 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Selmanaj vizitoi klubin e basketbollit të vajzave “Junior”: Ato janë e ardhmja e sportit

By admin

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, mbrëmë ka vizituar klubin e basketbollit për vajzat e reja të KBF ‘Junior”.

Selmanaj u takua me sportistet e talentuara që me shumë pasion dhe përkushtim punojnë çdo ditë për të përmirësuar aftësitë e tyre dhe për t’u zhvilluar si lojtare dhe si individë.

“Takimi me to ishte dëshmi e gjallë se përkushtimi dhe stërvitja e vazhdueshme sjellin fryte të mëdha. Këto vajza janë shembulli më i mirë i shpresës, forcës dhe energjisë së re për Prizrenin tonë. Ato janë e ardhmja e sportit dhe e komunitetit dhe meritojnë hapësira, kushte e mbështetje që të rriten me dinjitet”, tha Selmanj.

Ai shtoi se sporti është shumë më tepër se një lojë – është shkollë disipline, bashkëpunimi dhe vizioni, dhe se me investime të duhura në të rinjtë dhe sportin, Prizreni i nesërm mund të jetë më i drejtë, më i barabartë dhe më i fuqizuar.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj në Ortakoll: Investime e siguri për secilën lagje të Prizrenit
Next article
Sekuestrohet një autobus në Prizren – shoferi kishte masë ndalimi aktiv

Më Shumë

Fokus

Kandidati i LDK-së për Prizrenin kritikon kundërkandidatët për mosgatishmëri për debat

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka kritikuar kundërkandidatët e tij nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e...
Fokus

Shaqir Totaj i PDK-s, tregon pse nuk po mer pjesë në debate me kundërkandidatët për Prizrenin

Shaqir Total, i cili synon edhe një mandant në krye të komunës së Prizrenit, tha në emisionin “CONTEXT” të ATV-së, se nuk ka marë...

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

Vizitë nga Zvicra: Delegacioni i Meyrin-it dhuron makineri për Malishevën

Kurti fton qytetarët e Rahovecit të votojnë kandidatin Ali Dula

Ecje sensibilizuese për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit në Malishevë

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Prezantohet drejtori i ri ekzekutiv dhe ekipi i ri drejtues i Spitalit të Prizrenit

Parandalohet tentativë e fshehjes së mallrave në Vërmicë – Dogana sekuestron pajisje pune të padeklaruara

Malisheva nis ndërtimin e qendrës për të moshuar dhe fëmijë me nevoja të veçanta – investim mbi 3 milion euro

Bastiset banesa e 21-vjeçarit që e plagosi 44-vjeçarin në Suharekë, policia ende në kërkim të tij

Arrestohet Bardhi Avdaj, dyshohet se sulmoi fizikisht kryeinfermierin e QMF-së në Prizren

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Bashkimi përfundon aventurën në FIBA Europe Cup

Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne