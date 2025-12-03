7.9 C
Prizren
E mërkurë, 3 Dhjetor, 2025
Shaban Shabani: Nuk do të jem kandidat për deputet

By admin

Shaban Shabani, ish-kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Dragashit,  ka bërë të ditur se nuk do të jetë pjesë e garës për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Ai ka sqaruar se këtë herë nuk do të kërkojë votën e qytetarëve për nivelin qendror.

“Në këto zgjedhje nuk do të jem kandidat për deputet!”, u shpreh Shabani për FrontOnline.

Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit
Sekuestrohet tekstil i padeklaruar në Vërmicë, dyshohet për shkelje të të drejtave të pronësisë

