12.1 C
Prizren
E hënë, 10 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Shaban Shabani, pranon rezultatin e zgjedhjeve në Dragash, uron Bexhet Xheladinin për fitoren

By admin

Kandidati i PDK-së për kryetar të komunës së Dragashit, Shaban Shabani, ka falënderuar qytetarët dhe mbështetësit e këtij subjekti politik, që ushtruan të drejtën e votës gjatë raundit të dytë të zgjedhjeve të djeshme.

Ai ka uruar kryetarin Bexhet Xheladini për fitoren, duke shprehur dëshirën që “premtimet e dhëna të kthehen në vepra dhe të përmirësojnë jetën e qytetarëve të kësaj komune, pa dallime”.

“Të nderuar qytetarë, falënderimi ynë më i sinqertë shkon për secilin që ushtroi të drejtën e votës, sepse çdo votë është një zë i demokracisë, një hap përpara drejt ndërtimit të së ardhmes që të gjithë e duam. Një mirënjohje e veçantë u takon të gjithë aktivistëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike të Kosovës, që dhanë maksimumin e tyre me përkushtim dhe angazhim të sinqertë. Edhe pse bashkërisht punuam shumë, rezultati nuk ishte ai që e prisnim. Shumica e qytetarëve vendosi ndryshe nga pritjet tona. Prandaj, në cilësinë e kandidatit për kryetar në këto zgjedhje, e pranoj rezultatin e këtij procesi demokratik, sepse për mua, mbi çdo rezultat qëndron vullneti i qytetarëve dhe respekti për demokracinë dhe zgjedhjet e lira. Në këtë frymë, uroj kryetarin e ri të zgjedhur, z. Bexhet Xheladini, me dëshirën që premtimet e dhëna të kthehen në vepra dhe të përmirësojnë jetën e qytetarëve tanë, pa dallime. Angazhimet tona të përbashkëta do të vazhdojnë. Le ta shohim këtë moment si një mundësi për të reflektuar edhe më shumë dhe për të ndërtuar një vizion të ri e më të fuqishëm për të ardhmen. Krejt në fund, edhe një herë, ju faleminderit nga zemra për çdo votë, për çdo përpjekje dhe për çdo besim që na dhatë” – ka shkruar Shabani.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "BiCredit SHPEJT, MIRE, DHE LIRE APROVIM BRENDA DITES MUNDESI Te SHUMTA, ZGJIDHJA QE JU PERSHTATET. WWW.BICREDIT-KS.COM -KS.COM"

Previous article
Rahoveci 029 fiton trillerin në Prizren ndaj Vëllaznimit
Next article
“S’ka me dal në punë në 8 e me kry në 16” – Bali Muharremaj thotë se në Suharekë ka ndryshu standardi

Më Shumë

Sport

Rahoveci 029 fiton trillerin në Prizren ndaj Vëllaznimit

Në një ndeshje dramatike dhe plot emocione, Rahoveci 029 ka triumfuar ndaj Vëllaznimit me rezultat të ngushtë 81:80 në palestrën “Sezai Surroi” të Prizrenit. Takimi...
Lajme

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Një rast i dhunës në familje është raportuar dje në fshatin Pastasel të Rahovecit, ku një person dyshohet se ka sulmuar fizikisht vëllanë e...

“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

Kardiologjia Invazive në Spitalin e Prizrenit realizoi 82 procedura të pavarura brenda dy muajve

Prizreni ndan pikët me 2 Korrikun – barazim 2:2 në ‘Përparim Thaçi’

Gjendet shëndoshë e mirë Suela Krasniqi nga Prizreni, e raportuar e zhdukur më 31 tetor

“S’ka me dal në punë në 8 e me kry në 16” – Bali Muharremaj thotë se në Suharekë ka ndryshu standardi

Konflikti në Korishë nuk ka lidhje me zgjedhjet

Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Zafir Berisha: Me Artan Abrashin hapim derën e së ardhmes për Prizrenin

Dërgohet pa shenje jete një person në spitalin e Prizrenit

Totaj kërkon edhe një mandat: Qeverisja lokale në Prizren ka performancë të lartë

I shoqëruar nga nëna dhe bashkëshortja, Ardian Shala voton në Suharekë

Fishekzjarrë e tupana, mbështetësit e PDK-së e ‘kallin’ Prizrenin

Kryetari i Malishevës ngushëllon familjen Morina pas vrasjes tragjike në Golluboc

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne