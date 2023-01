Shakira: Faleminderit për mbështetjen tuaj!

Një këngë nga ylli latin Shakira për ish-partnerin e saj Gerard Pique duke e tradhtuar ka thyer rekorde në YouTube, shkruan gazeta “Kosova Sot Online”.

Videoja e Out of Your League është shikuar më shumë se 63 milionë herë në 24 orë, duke e bërë atë këngën latine më të ndjekur në atë periudhë kohore.

Shakira arrin një kulm të ri prej 68,879,869 dëgjuesish mujor në Spotify, duke tejkaluar Bad Bunny-n (68.0 milion) dhe duke vendosur një rekord të ri për një artist latin në platformë.

Në lidhje me këtë sukses absolut të saj, edhe Shakira ka diçka për të thënë: Ndihem e përulur dhe mirënjohëse edhe pse jam vetëm një nga miliona gratë që kanë kaq shumë për të thënë dhe ofruar. Gratë e të gjitha racave, moshave dhe kushteve. Faleminderit për besnikërinë dhe mbështetjen tuaj,”-shkrun Shakira në Twitter.