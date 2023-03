Shantazh dhe konspiracion, ja cilat janë krimet për të cilat Donald Trump mund të paditet

Prokurorët e zonës së Atlantës po shqyrtojnë ngritjen e akuzave për shantazh dhe konspiracion në lidhje me përpjekjen e Donald Trump për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020 në Georgia.

Kjo, sipas një burimi me njohur me hetimin, i cili ka folur me rrjetin amerikan “CNN”.

Hetuesit kanë një vëllim të madh të provave thelbësore që lidhen me një komplot të mundshëm nga brenda dhe jashtë shtetit, duke përfshirë regjistrimet e telefonatave, emailet, mesazhet me tekst, dokumentet dhe dëshmitë para një jurie të madhe të posaçme.

Puna e tyre, nënvizon besimin se shtytja për të ndihmuar Trumpin nuk ishte thjesht një përpjekje bazë që filloi brenda shtetit.

Juria e madhe e posaçme u mblodh për rreth shtatë muaj në Atlanta dhe dëgjoi dëshminë e 75 dëshmitarëve, duke përfshirë disa nga këshilltarët më të afërt të Trump-it nga javët e tij të fundit në Shtëpinë e Bardhë.

Ajo rekomandoi lëshimin e disa aktakuzave në raportin e tyre përfundimtar.

Prokurori i Qarkut Fulton Fani Willis mund të marrë vendime për akuzat këtë pranverë, tha burimi.

Hetuesit kanë të paktën tre regjistrime të Trump duke ushtruar presion ndaj zyrtarëve të Georgias, duke përfshirë një telefonatë që ai bëri me kryetarin e Dhomës për të nxitur një seancë speciale për të përmbysur fitoren e demokratit Joe Biden në 2020 në shtet.