Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Shaqir Totaj ka bërë sot betimin zyrtar për fillimin e mandatit të tij të dytë në krye të Komunës së Prizrenit.
Ceremonia u zhvillua në seancën inauguruese të Kuvendit Komunal, ku morën pjesë personalitete nga institucione të ndryshme lokale dhe qendrore, duke i dhënë ngjarjes një atmosferë solemne dhe përfaqësuese.
Gjatë fjalës së tij pas betimit, Totaj theksoi se mandatin e ri do ta udhëheqë me përkushtim të plotë, duke vënë në qendër të punës interesat e qytetarëve të Prizrenit dhe projektet që synojnë zhvillimin e komunës.
Gjatë ceremonisë u betuan edhe anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal, i cili ka gjithsej 41 ulëse. Në përbërjen e re janë 3 anëtarë turq, 3 boshnjakë dhe përfaqësues të subjekteve të tjera politike.
Totaj siguroi rizgjedhjen në zgjedhjet lokale, ku doli fitues përballë kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi./PrizrenPress .com
