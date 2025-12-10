10.3 C
Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

By admin

Shaqir Totaj ka bërë sot betimin zyrtar për fillimin e mandatit të tij të dytë në krye të Komunës së Prizrenit.

Ceremonia u zhvillua në seancën inauguruese të Kuvendit Komunal, ku morën pjesë personalitete nga institucione të ndryshme lokale dhe qendrore, duke i dhënë ngjarjes një atmosferë solemne dhe përfaqësuese.

Gjatë fjalës së tij pas betimit, Totaj theksoi se mandatin e ri do ta udhëheqë me përkushtim të plotë, duke vënë në qendër të punës interesat e qytetarëve të Prizrenit dhe projektet që synojnë zhvillimin e komunës.

Gjatë ceremonisë u betuan edhe anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal, i cili ka gjithsej 41 ulëse. Në përbërjen e re janë 3 anëtarë turq, 3 boshnjakë dhe përfaqësues të subjekteve të tjera politike.

Totaj siguroi rizgjedhjen në zgjedhjet lokale, ku doli fitues përballë kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi./PrizrenPress .com

Lajmet e Fundit

