Prizren
E martë, 13 Janar, 2026
Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar sot për një tjetër emërim në kuadër të Ekzekutivit .

Ai ka bërë të ditur se Samra Ilijazi është emëruar në pozitën e Drejtoreshës së Inspektorateve.

Totaj ka theksuar se ky emërim është pjesë e ciklit të plotësimit të strukturave drejtuese të komunës.

“Kam emëruar Samra Ilijazin në pozitën e Drejtoreshës së Inspektorateve, derisa cikli i emërimeve për kompletimin e Ekzekutivit pritet të përmbyllet së shpejti, me qëllim që të vazhdojmë me angazhim, profesionalizëm dhe përkushtim në realizimin e punëve për Prizrenin”, ka deklaruar Totaj.

Sipas tij, kompletimi i Ekzekutivit do t’i hapë rrugë intensifikimit të punës në sektorë të ndryshëm të administratës komunale, në funksion të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e Prizrenit.PrizrenPress.com

