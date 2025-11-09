Shaqir Totaj: Faleminderit Prizren, na priftë e mbara me punë e dashni pa kushte për qytetin tonë

Kryetari i zgjedhur edhe për një mandat i komunë së Prizrenit, Shaqir Totaj nga PDK ka reaguar pas fitores në këtë qytet, shkruan Periskopi.
Totaj ka falënderuar qytetarët nga zemra.
Kujtojmë se Totaj ishte në balotazh me kundërkandidatin nga VV, Artan Abrashi.
