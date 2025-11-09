12.1 C
Shaqir Totaj: Faleminderit Prizren, na priftë e mbara me punë e dashni pa kushte për qytetin tonë

By admin

Kryetari i zgjedhur edhe për një mandat i komunë së Prizrenit, Shaqir Totaj nga PDK ka reaguar pas fitores në këtë qytet, shkruan Periskopi.

Totaj ka falënderuar qytetarët nga zemra.

“Faleminderit Prizren. Urime e na priftë e mbara me punë e dashni pa kushte për qytetin tonë”, ka shkruar ai.

 

Kujtojmë se Totaj ishte në balotazh me kundërkandidatin nga VV, Artan Abrashi.

Postimi i plotë:

