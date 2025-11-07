10.4 C
Prizren
Shaqir Totaj falënderon Prizrenin për dashurinë dhe energjinë: Fitorja po vjen

By admin

Kryetari aktual i Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili po synon edhe katër vjet në krye të komunës, u shpreh i bindur që do të dalë fitues më 9 nëntor.

Përmes një postimi në Facebook, Totaj falënderoi Prizrenin për dashurinë dhe energjinë, transmeton Klankosova.tv.

“Fitorja po vjen”, ka shkruar po ashtu ai.

Kërkohet paraburgim prej 30 ditësh për Astrit Isufin
"Syt ja shpofsha", Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

