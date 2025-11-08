12.4 C
Shaqir Totaj: Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka treguar se strukturat janë mobilizuar për zgjedhjet e balotazhit.

Ai ka shkruar në “Facebook” se Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën.

“Fitores sonë i paraprinë angazhimi dhe mobilizimi. Bashkë me strukturat partiake dhe mbështetjen qytetare, Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën”, tha ai.

