Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
Shaqir Totaj: Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën

By admin

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka treguar se strukturat janë mobilizuar për zgjedhjet e balotazhit.

Ai ka shkruar në “Facebook” se Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën.

“Fitores sonë i paraprinë angazhimi dhe mobilizimi. Bashkë me strukturat partiake dhe mbështetjen qytetare, Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën”, tha ai.

Liria s’ndalet as në Suharekë – tri pikë të arta për bardhezinjtë
Ben Blushi zbulon emrin e romanit të ri

