Përktheu: Fadil Bajraj

Qysh moti Liria qëndron në lartësi

– Alfred Tennyson

kësaj vere, nëpër urën e gurit, afër

kryqëzimit ku tri rrugët e shtruara

me kalldrëm takohen – unë ua ofrova

besën time fëmijëve

që ishin mbledhur te shatërvani i Prizrenit

mbrëmë kam ngritur një gotë raki drejt qiellit

për miqësitë tona

në drejtim të majës së Gjeravicës

që kurorëzohen mbi Bjeshkët e Sharrit

ku tingujt e erës

i përshtaten motit të kupës së qiellit

duke rikujtuar këngët e lahutave të malësisë – Ereniku

në burimin e tij në Liqenin e Gjeravicës, Drini i Bardhë

ujërat e të cilit përzihen me Lumëbardhin e Prizrenit

pyjet me lisa, sorkadhja, ahu

luleshtrydha të egra, dhia

pishat e buta, ariu i murrmë

trëndafili alpin – fole i orëve dhe i zanave të mira

kur mesnata arriti mbuluar me dritëhëne

fola në gjuhën e kapësit të ëndrrave – O Rrafshi

i Dukagjinit – pllajë e madhe, ti je

bel canto i gjuhëve të shpirtit

fshikëz e përgjumur e shtojzovalleve moskokëçarëse

thirrje pyjore e vjollcave të purpurta

paqe muzgu e mjellmave të liqenit dhe zambakëve

punë e qeve që kthehen në shtëpi nga fushat e harlisura

qiell azur rrugë dallëndyshesh, mollëkuqesh, vinçesh –

shqiponjë mali me sqep brinjor

ah, po – për t’u lëshuar nga streha e saj malore, njashtu siç

e imagjinoj veten tash, bash para agimit

kthetrat lënë strehën nën shkëmbin më të largët

pa më thuaj, a shtrohej pyetja se

liria e saj nuk është e jotja?

a mendohej se historia

e bjeshkëve

ishte sall një përrallë iluzore – e sajuar nga bisedat boshe, budallallëqet

dhe mashtrimet?

jo, sigurisht që jo – ti e njeh fort mirë

mendjen instinktive të kësaj krijese

dhe asnjëherë nuk e ke vënë në pyetje praninë e saj udhëzuese

ajo sillet lart, gjithmonë e mençur, gjithmonë vigjilente

dhe poshtë, për aq sa mund të sheh syri – kurrë nuk ka qenë mirazh

por e gjallë bash si unazat brenda

rrapit buzë burimit në Marash

duke i ftuar të gjithë në shtëpi për gostinë e madhe

në tryezën tënde në Tokën e Gëzuar

6 shtator 2012