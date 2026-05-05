Shën Gjergji bashkon qytetarët e Prizrenit

By admin

Festimi i Shën Gjergjit në Prizren po u mbajt me shumë entuziazëm që nga orët e hershme të mëngjesit.

Kjo festë tradicionale, e cila shënohet çdo vit më 5 maj, edhe këtë vit po organizohet në Parkun e Prizrenit. Përveç qytetarëve vendas, vizitorë nga mbarë Kosova janë drejtuar që në mëngjes drejt zonës ku ndodhet tyrbja e Babës Karabash.

Në një atmosferë festive, pjesëmarrësit kanë veshur rrobat e tyre më të bukura, duke i dhënë ngjyra dhe gjallëri manifestimit. Lëkundëset, karuselët dhe lojërat e tjera të vendosura paraprakisht kanë tërhequr veçanërisht vëmendjen e fëmijëve.

Produktet tradicionale të Karabashit, si biskotat me pasqyrë dhe enët prej balte që simbolizojnë një vit të begatë, mbeten ndër artikujt më të kërkuar. Qytetarët që festojnë ardhjen e verës nuk harrojnë të marrin me vete edhe degë të gjelbra për t’i varur në dyert e shtëpive të tyre, si simbol i mbarësisë.

Ndërkohë, për arsye sigurie, Policia ka mbyllur zonën e festimeve për qarkullimin e automjeteve që nga orët e para të mëngjesit./RTKLive

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

