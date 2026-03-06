6.3 C
Kulture

Shënohet 66-vjetori i lindjes së poetit Xhevdet Bajraj

By admin

Ditëlindja e 66-të e poetit Xhevdet Bajraj mblodhi dashamirë dhe entuziastë të fjalës artistike në Bibliotekën Komunale “Sulejman Krasniqi” në Rahovec. Me këtë rast u interpretuan poezi të autorit, si dhe krijime autoriale të pjesëmarrësve të pranishëm.

Të pranishmit vlerësuan lart krijimtarinë poetike të Bajrajt, duke e cilësuar atë si njërin ndër poetët më të rëndësishëm të letërsisë bashkëkohore shqipe.

Xhevdet Bajraj u lind më 6 mars 1960 dhe u nda nga jeta më 22 qershor 2022 në Mexico City. Ai la pas mbi njëzet e pesë përmbledhje poetike, drama dhe krijime të tjera autoriale, ndërsa në dorëshkrim ka mbetur edhe një numër i madh poezish.

Ora poetike u organizua nga Klubi Letrar i Rahovecit që mban emrin e poetit, veprat e të cilit janë përkthyer në disa gjuhë të botës./PrizrenPress.com/

