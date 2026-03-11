Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Ofrohen për shitje banesa moderne në një zonë te re dhe shumë e përshtatshme për banim, me standard të lartë ndërtimi dhe kushte shumë të mira jetese.
Ne lagjen ‘Tranzit i Ri’ të Prizrenit
Në dispozicion banesa me sipërfaqe të ndryshme, nga 70m² deri në 200m², të përshtatshme për familje, banim afatgjatë apo investim.
Banesa të reja, të pabanuara më parë
Ndërtim shumë cilësor dhe i qëndrueshëm
Izolim termik dhe akustik shumë i mirë
Organizim funksional i hapësirës
Pamje shumë e mirë dhe ambient i qetë
Lokacion i përshtatshëm per jetese
Ndriqim natyral shume i mire
Çmime shumë të favorshme dhe të diskutueshme
Ofrohet edhe mundësi pagese me këste, sipas marrëveshjes
Për më shumë informata, kontaktoni në:
+383//44-337-310
+383//45-991-152 Whatssapp.