8.4 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

By admin

Në një nga lagjet më të kërkuara të Prizrenit, ofrohet për shitje banesa moderne me sipërfaqe 136 m², e pozicionuar në katin e 5-të të një objekti cilësor.

Banesa karakterizohet nga hapësira të bollshme dhe organizim funksional, ideale për familje që kërkojnë komoditet dhe rehati.

Avantazh i madh është fakti se banesa do të jetë gati me çelësa në dorë brenda 3 muajve, duke ju dhënë mundësinë të planifikoni zhvendosjen pa vonesa.

Lokacion i shkëlqyer – Dardani, Prizren
Sipërfaqe e madhe – 136 m²
Kati 5

Dorëzim i shpejtë

Një mundësi shumë e mirë për banim ose investim afatgjatë.

Na kontaktoni për më shumë informacione dhe vizitë nga afër.

Tel:044389813

Previous article
Tërmet me magnitudë 4.8 godet Kosovën
Next article
Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

Më Shumë

Lajme

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Ekipet e KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. kanë realizuar inspektimin e rrjetit të kanalizimit në rrugën “Tahir Meha” në Prizren, në kuadër të intervenimeve të...
Sport

Ismet Munishi, trajneri i ri i Lirisë

Pas largimit të Liridon Lecit, mediat raportojnë se Ismet Munishi mund të marrë drejtimin e ekipit të parë të Lirisë. Derisa klubi nuk ka bërë ende...

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Bashkimi më i mirë se Ylli në Suharekë

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

70 vjet jetë, një mision që vazhdon

Caktimi i paraburgimit për 9 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren, Apeli e kthen rastin në rivendosje

Dyshime për shkelje të të drejtave të votimit, nisin hetimet edhe në Suharekë

Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

Zyrtare: Ismet Munishi, trajner i Lirisë

Dërgohet në burg 23 vjeçari nga Prizreni, ishte dënuar me 14 muaj burgim efektiv për “Narkotik”

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut

Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

Brad Arnold, këngëtari i bendit “3 Doors Down”, ndërron jetë në moshën 47-vjeçare

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne