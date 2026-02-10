Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Në një nga lagjet më të kërkuara të Prizrenit, ofrohet për shitje banesa moderne me sipërfaqe 136 m², e pozicionuar në katin e 5-të të një objekti cilësor.
Banesa karakterizohet nga hapësira të bollshme dhe organizim funksional, ideale për familje që kërkojnë komoditet dhe rehati.
Avantazh i madh është fakti se banesa do të jetë gati me çelësa në dorë brenda 3 muajve, duke ju dhënë mundësinë të planifikoni zhvendosjen pa vonesa.
Lokacion i shkëlqyer – Dardani, Prizren
Sipërfaqe e madhe – 136 m²
Kati 5
Dorëzim i shpejtë
Një mundësi shumë e mirë për banim ose investim afatgjatë.
Na kontaktoni për më shumë informacione dhe vizitë nga afër.
Tel:044389813