Shkaku i procedurave, familjarët nuk po mund t’i marrin trupat e dy të rinjve kosovarë që vdiqën në Hungari

Mbrëmjen e së enjtes dy të rinj nga Kosova, kanë vdekur në një aksident në Hungari.

Kushtrim Hoxha dhe Jetmir Rexhepi, ishin rrugës duke ardhur për në vendlindje.

Por, duket se tani ka një telash rreth sjelljes së trupave të tyre në Kosovë.

Kjo për shkak të procedurave që i ka shteti hungarez.

Kështu deklaruan familjarët.

“Ky njoftim është për arsye që kemi shumë shkrime për kohën dhe vendin e varrimit. Faleminderit që po e ndani dhimbjen me ne. Do jemi në kontakt dhe do ju informojmë me kohë”, shkroi Kastriot Hoxha, djali i axhës së Kushtrim Hoxhës transmeton Klankosova.tv

Klankosova.tv ka kontaktuar me familjarët për të marrë detaje rreth rastit por deri në momentin e publikimit nuk ka marrë përgjigje.