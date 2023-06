Shkarkohet Alain Giresse

Alain Giresse nuk do të jetë më trajner i Kombëtares së Kosovës.

“Federata e Futbollit e Kosovës njofton opinionin që me marrëveshje të dyanshme me përzgjedhësin, Alain Giresse është vendosur për ndërprerjen e bashkëpunimit. Ky vendim vjen pas humbjes në ndeshjen e fundit kundër Bjellorusisë (1:2)”, thuhet në njoftimin e Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK).

“Federata e Futbollit e Kosovës e falënderon trajnerin Giresse për angazhimin dhe punën e tij gjatë periudhës sa ishte në krye të Kombëtares së Kosovës. Në të ardhmen priten reforma të mëtejshme në ekipin kombëtar”, vijon njoftimi.

Kosova nuk pati ecuri pozitive në ndeshjet e para kualifikuese për Euro 2024, ku përveç humbjes, 2-1, ndaj Bjellorusisë, “Dardanët” barazuan 1-1 me Izraelin, 1-1 me Andorrën dhe 0-0 me Rumaninë. Shpresat e tyre për një vend në finalet e Evropianit 2024 tashmë janë minimale./Albania Post