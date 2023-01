Shkencëtarët tregojnë formulën ideale për të gjetur partnerin e ëndrrave

Në vitin 1962, 2 shkencëtarë zhvilluan një formulë dashurie, e cila do të ndihmonte që çiftet të jetonin në harmoni të plotë. Formula u finalizua më pas nga një shkencëtar i tretë i cili fitoi çmimin Nobel në vitin 2012. Bright Side na tregon këtë formulë ideale për të gjetur partnerin e ëndrrave, pa ndryshuar atë që jemi ne të vërtetë.

Hapi i parë

Përcaktoni se cilat tipare të personit tjetër janë të rëndësishme për ju. Ndani një copë letre në dy kolona. Në kolonën e parë, shkruani 5 tiparet që partneri juaj i ardhshëm duhet të ketë patjetër. Në kolonën e dytë, shkruani 5 tipare që nuk do t’ia toleronit atij.

Hapi i dytë

Zgjidhni ata që i përshtaten këtyre kërkesave me 99%. Ndër alternativat që mund të keni, zgjidhni atë person që është më afër listës që keni bërë. Ndoshta fati do t’ju buzëqeshë dhe do ta gjeni menjëherë dashurinë e jetës suaj.

Hapi i tretë

Çfarë duhet të bëni nëse ju refuzojnë? Mos e humbisni shpresën dhe të demoralizoheni. Në botë ka plot djemë me të njëjtat tipare siç e kërkoni ju. Mjafton të kërkoni sërish dhe të mos dorëzoheni. Në fillim duhet të lini të largohen të gabuarit, për të arritur më pas tek i duhuri.