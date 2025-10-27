10.2 C
Prizren
Fokus

“Shko në prokurori”, debati Totaj-Abrashi

Dy kandidatët për Prizrenin, Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi janë përballë në Pressing.

Në një moment, Totaj i tha Abrashit që “nuk ke kulturë për debat”, derisa ky i fundit i tha që “ska nevojë të flasë për kulturë”.

Pjesë nga debati mes tyre:

Abrashi: E ke kritiku Haskukën për një ulëse 900 euro, ndërkohë e ke ble 1.700 euro…Ti ke mbajtë konferencë

Totaj: Nuk ke kulturë minimale në debat

Abrashi: Tash je në ballafaqim me idenë, s’ka nevojë me folë për kulturë

Totaj: Procedurat e prokurimit janë të përcaktuara me ligj…Aty nuk ka pas parregullësi, e shkelje, nëse ki argumente që ka pas fryrje të çmimeve shko në prokurori e çoi…

Video:

 

