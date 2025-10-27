“Shko në prokurori”, debati Totaj-Abrashi

Dy kandidatët për Prizrenin, Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi janë përballë në Pressing.
Në një moment, Totaj i tha Abrashit që “nuk ke kulturë për debat”, derisa ky i fundit i tha që “ska nevojë të flasë për kulturë”.
KLIKO LINKUN:https://www.facebook.com/reel/
Pjesë nga debati mes tyre:
Abrashi: E ke kritiku Haskukën për një ulëse 900 euro, ndërkohë e ke ble 1.700 euro…Ti ke mbajtë konferencë
Totaj: Nuk ke kulturë minimale në debat
Abrashi: Tash je në ballafaqim me idenë, s’ka nevojë me folë për kulturë
Totaj: Procedurat e prokurimit janë të përcaktuara me ligj…Aty nuk ka pas parregullësi, e shkelje, nëse ki argumente që ka pas fryrje të çmimeve shko në prokurori e çoi…
Video:
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren