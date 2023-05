Shkrimtari i madh turk Orhan Pamuk vjen në Kosovë

Shkrimtari i madh turk Orhan Pamuk, do të vijë për një vizitë në Kosovë.

Njoftimi u bë nga ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku.

Çeku tha se Pamuk do ta vizitojë vendin tonë nga data 24 deri më 26 maj.

“I përkthyer në dhjetëra gjuhë, me miliona kopje të shitura, Pamuku është shpërblyer me shumë çmime në fushën e kulturës. Për romanet e tij, paralelet midis së shkuarës dhe së tashmes, jetën e artistit dhe artin në përgjithësi, do të flas vet ai në Prishtinë”, tha Çeku.

Shkrimtari turk është edhe fitues i çmimit Nobel për Letërsi./ Klankosova.tv