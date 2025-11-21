“Shkrimtari nuk vdes kurrë” – Takim përkujtimor për Ibrahim Skenderin

Në nderim të jetës dhe veprës së shkrimtarit të njohur, Ibrahim Skenderi, i cili ndërroi jetë më 17 nëntor 2025, do të zhvillohet një takim përkujtimor me moton “Shkrimtari nuk vdes kurrë”.
Aktiviteti do të mbahet në Bibliotekë, më 21 nëntor 2025, duke filluar nga ora 16:00.
Organizatorët ftojnë të gjithë familjarët, shkrimtarët, miqtë dhe të gjithë ata që e kanë njohur nga afër Ibrahim Skenderin – njeriun e librit dhe fjalës së shkruar – që të marrin pjesë në këtë homazh të dinjitetshëm për ta nderuar kujtimin dhe trashëgiminë e tij letrare.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren