“Shkrimtari nuk vdes kurrë” – Takim përkujtimor për Ibrahim Skenderin

By admin

Në nderim të jetës dhe veprës së shkrimtarit të njohur, Ibrahim Skenderi, i cili ndërroi jetë më 17 nëntor 2025, do të zhvillohet një takim përkujtimor me moton “Shkrimtari nuk vdes kurrë”.

Aktiviteti do të mbahet në Bibliotekë, më 21 nëntor 2025, duke filluar nga ora 16:00.

Organizatorët ftojnë të gjithë familjarët, shkrimtarët, miqtë dhe të gjithë ata që e kanë njohur nga afër Ibrahim Skenderin – njeriun e librit dhe fjalës së shkruar – që të marrin pjesë në këtë homazh të dinjitetshëm për ta nderuar kujtimin dhe trashëgiminë e tij letrare.

