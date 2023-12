Shokohet Mike Tyson, rrezikoi jetën pasi u intervistua nga një vrasës serial!

Mike Tyson (57) është një nga boksierët më të mirë të të gjitha kohërave, ai është i njohur për luftime spektakolare, por në një rast ai mund të ishte vrarë. Ai bëri një intervistë me Dale Hausner, një vrasës serial, pa e ditur në atë kohë.

Gjithçka ndodhi në Phoenix, ndërsa ai ishte në palestër duke u përgatitur për një nga ndeshjet. Hausner shkoi atje dhe u prezantua si gazetar dhe zhvilloi një bisedë me të. Jo shumë kohë pas kësaj, ndodhi kaos i vërtetë. “Më thanë se gazetari do të vinte në palestër dhe do të flisnim atje. Ne folëm, ai është një djalë i mirë”, filloi tregimin Tyson.

Vetëm më vonë e zbuloi se kush ishte. “Dy-tri ditë pas kësaj isha në stërvitje dhe u paraqit policia, forcat speciale na rrethuan. Po pyesja veten në atë moment kujt i kisha kapur prapanicën mbrëmë. Nuk e dija se çfarë po ndodhte. Kështu që mendova ‘hej, nëse do t’i kapja prapanicën dikujt, nuk do të ishin forcat speciale, por disa avokatë.

Sapo doli jashtë, ata i shpjeguan se me kë po fliste vërtet. “Dola dhe fola me shefin. Më tregoi një foto që mbante policia të tij. I thashë se po promovoja ndeshjen dhe kërkoj falje nëse e ofendova ose thashë diçka të gabuar. Ai m’u përgjigj – jo, jenime fat që ju pëlqeu ju, por nuk i kishin pëlqyen 28 personat që qëlloi dhe plagosi, apo tetë të tjerë që vrau”, shpjegoi Tyson dhe i tronditi të gjithë.

Hausner u arrestua dhe u dënua me gjashtë burgime të përjetshme. Më pas në vitin 2013 ai u vetëvra në qeli, pasi piu disa pilula. Ka pasur spekulime të ndryshme, por pas autopsisë u konstatua se bëhej fjalë për vetëvrasje.