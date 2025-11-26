9.5 C
Shoqata “Bereqeti” në Prizren ndihmon 45 familje me pajisje shtëpiake në prag të 28 Nëntorit

By admin

Shoqata humanitare “Bereqeti” në Prizren ka zhvilluar sot një aktivitet solidarizues me rastin e festave të 28 Nëntorit, duke shpërndarë pajisje të ndryshme shtëpiake për 45 familje në nevojë.

Qëllimi i këtij aksioni, siç u tha nga drejtuesit e shoqatës, është mbështetja e familjeve që përballen me vështirësi ekonomike dhe plotësimi i nevojave bazike për funksionimin e jetës së përditshme.

Drejtori i shoqatës “Bereqeti” në nivel vendi, Xheladin Fazliu, theksoi se aktivitetet e tilla synojnë të sjellin lehtësime për familjet më të prekura nga varfëria. “Ky aksion ka për qëllim të ndihmojë familjet që përballen me vështirësi ekonomike, duke u mundësuar pajisje bazike që i nevojiten çdo shtëpie”, u shpreh Fazliu, përcjell Telegrafi.

Ndërkaq, kryetari i degës së shoqatës “Bereqeti” në Prizren, Kurtish Hoxhaj, tha se përzgjedhja e përfituesve është bërë me kujdes, bazuar në gjendjen dhe nevojat e secilës familje.

Shoqata “Bereqeti” njoftoi se aktivitetet humanitare do të vijojnë edhe në të ardhmen, me synimin që sa më shumë familje të ndihen të mbështetura dhe të përfshira në atmosferën festive të 28 Nëntorit.

