6.7 C
Prizren
E premte, 20 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

By admin

Në Prizren, shoqata “Esnaf” ka nisur edhe këtë vit organizimin tradicional të iftareve për familjet në nevojë gjatë muajit të Ramazanit.

Kryetari i shoqatës, Varis Xhejlani, tha se nisma për organizimin e iftareve ka filluar në jubileun e 30-vjetorit të shoqatës dhe tashmë është shndërruar në traditë.

Sipas tij, aktiviteti po realizohet në bashkëpunim me Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit. Çdo mbrëmje, në tendën e vendosur për këtë qëllim, iftarin e hapin nga 120 deri në 150 persona.
Xhejlani tha se interesimi i qytetarëve është i madh, çka, sipas tij, i motivon organizatorët për ta vazhduar këtë aktivitet edhe në vitet e ardhshme.

Edhe kryeimami Orhan Bislimaj vlerësoi bashkëpunimin me shoqatën “Esnaf” dhe falënderoi donatorët për mbështetjen ndaj familjeve në nevojë gjatë muajit të agjërimit.

Organizimi i iftareve në Prizren konsiderohet si një prej aktiviteteve që reflekton solidaritetin dhe angazhimin humanitar në komunitet./TV Prizreni

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Më Shumë

Lajme

Ortekët bllokojnë rrugën Qafë Thore–Theth, ndalohet qarkullimi për të gjitha automjetet

Rruga Qafë Thore–Theth është bllokuar plotësisht si pasojë e rënies së ortekëve në zonën pranë tuneleve panoramike, përgjatë këtij aksi.  Lajmi është bërë i ditur...
Fokus

Prizren/ Promovohet libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi

Libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi u promovua sot në Prizren. Redaktori i librit, Berat Batiu, tha se në këtë vepër autori...

Basketboll, derbi kryesor sot në Prizren

Kampionët vazhdojnë me fitore

Gjesti kritikon estradën: Ma keni prishë veshin me tallava moderne

Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni

Vetaksidentohet me trotinet në Prizren, ngasësi në gjendje kritike

Trepça fiton Kupën e Kosovës për herë të pestë radhazi

Boksieri nga Prizreni, Elvin Sopaj debuton me fitore në boksin profesionist

Superfinalja e Final 8 zhvillohet nesër në Prizren

Në Prizren sot luhet finalja e Kupës së Ligës së Parë

Rahoveci shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj

Rahoveci, sonte e pret Yllin

Mjerimi i botuesve shqiptarë

Shkyçje nga ujësjellësi për mospagesë – 15 raste në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne