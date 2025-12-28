3.3 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Shoqërohet në polici një 75-vjeçar në Prizren, dyshohet se grisi fletëvotimin pasi s’iu lejua ta asistojë bashkëshorten në vendvotim

By admin

Një 75-vjeçar është shoqëruar në stacion policor pasi dyshohet se grisi fletëvotimin e bashkëshortes në shenjë revolte pasi nuk iu lejua ta asistojë atë në vendvotim.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Kështu kanë konfirmuar për “Betimi për Drejtësi” nga Prokuroria Themelore në Prizren, të cilët njoftuan se rasti ka ndodhur në Shkollën e Mesme të Ulët “Mustafa Bakija” në Prizren.

Bëhet e ditur se ndaj të dyshuarit është hapur rast për veprën penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”, nga neni 217 i Kodit Penal.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

 

Previous article
Përveç Dragobilit edhe Astrazupi i Malishevës me mungesë të rrymës
Next article
Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë

Më Shumë

Lajme

Kurti në Has premton 1 miliard euro investim për prodhimtarinë dhe mbështetje për bujqit e fermerët e Prizrenit

Në kuadër të fushatës për zgjedhjet parlamentare, kandidati për kryeministër nga LVV, Albin Kurti, ka takuar sot mbështetësit e këtij subjekti politik në regjionin...
Lajme

Përveç Dragobilit edhe Astrazupi i Malishevës me mungesë të rrymës

Përveç fshatit Dragobil, edhe fshati Astrazup në komunën e Malishevës po përballet me mungesë të energjisë elektrike në ditën e zgjedhjeve. Në fshatin Dragobil, në...

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Lirohet në procedurë të rregullt 75-vjeçari nga Prizreni, dyshohet për grisje të fletëvotimit pasi s’u lejua ta asistojë bashkëshorten

Egzon Gjuka shpallet ‘Sportisti i Vitit 2025’ në Rahovec

Policia e ndjek nëpër mal dhe e kap të dyshuarin që e dogji autoambulancën në Rahovec

Egzon Gjuka e Tina Hetemi më të mirët e vitit

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

Një person arratiset përkohësisht nga dhomat e ndalimit në Rahovec

Kriza e furnizimit me rrymë në Suharekë, Muharremaj apel qytetarëve: Nuk është problemi te kryetari i komunës

PDK-ja propozon Simir Krasniqin për Kryesues të Kuvendit Komunal të Prizrenit

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

Në Dragobil të Malisheves, telashe me rrymë

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Vdes Shemi i grupit Ilirët

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne