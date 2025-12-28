3.3 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
Fokus

Shoqërohet në polici një person në Suharekë, dyshohet për fotografim të votës

By admin

Një person është shoqëruar në stacion policor nën dyshimin për fotografim të votës.

Rasti ka ndodhur në fshatin Gelanc të Suharekës.

Lidhur me procedimin e këtij rasti, ju informojmë pas përfundimit të intervistimit të të dyshuarit.

Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë
Lirohet në procedurë të rregullt 75-vjeçari nga Prizreni, dyshohet për grisje të fletëvotimit pasi s’u lejua ta asistojë bashkëshorten

Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar në Pikën e Kalimit Kufitar Vërmicë, pasi dyshohet se i ka ofruar ryshfet një zyrtari policor gjatë kryerjes...
Egzon Gjuka shpallet ‘Sportisti i Vitit 2025’ në Rahovec

Në një ceremoni të organizuar sot në sallën e Kuvendit Komunal, Komuna e Rahovecit ndau çmimet dhe mirënjohjet për laureatët e sportit, kulturës dhe...

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

Si janë përdorur fetë nga burrat kundër grave

PDK-ja propozon Simir Krasniqin për Kryesues të Kuvendit Komunal të Prizrenit

15 shkyçje në Prizren e 10 në Suharekë për mospagesë të ujit

Kastrati: Problemet me rrymën po prekin shkollat dhe shëndetësinë

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit furnizon Njësinë e Dializës me 45 karrige moderne

Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Limaj në Prizren: “Çeliku i luftës” viziton “Çelikun e paqes” (VIDEO)

104 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

LDK-ja mban tubime sot në Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë, Abdixhiku shpalos programin

Aktakuzë ndaj një doganieri në Vërmicë, e kaloi kamionin e ngarkuar pa e kontrolluar

Kategoritë

