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Shpërthim në oborrin e një shtëpie në Prizren, policia jep detaje

By admin

Një shpërthim i dyshuar me granatë dore ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së hënës në Prizren, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por pa persona të lënduar.
Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka bërë të ditur se rasti është raportuar më 16 qershor 2026, rreth orës 03:30, në rrugën “Brigada 128”.

“Me datën 16.06.2026, rreth orës 03:30, Policia është njoftuar për një shpërthim në rrugën ‘Brigada 128’ në Prizren, i cili kishte shkaktuar zhurmë të madhe”, ka deklaruar Bytyqi.

Sipas tij, njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë kontaktuar me ankuesit dhe dëshmitarët.

“Ankuesit dhe dëshmitarët kanë deklaruar se derisa ishin në gjumë janë zgjuar nga zhurma e dy shpërthimeve. Si pasojë e shpërthimit, është përfshirë nga zjarri një veturë në pronësi të njërës viktimë, ndërsa është dëmtuar edhe fasada e shtëpisë së një viktime tjetër”, thuhet në njoftim.

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Policia ka bërë të ditur se përveç dëmeve materiale, nuk raportohet për persona të lënduar.

“Përveç dëmeve materiale, nuk raportohet për persona të lënduar. Nga ekzaminimi fillestar i vendit të ngjarjes dyshohet se shpërthimi është shkaktuar nga një granatë dore”, ka njoftuar Bytyqi.

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Sipas ankuesve, vlera e dëmit material të shkaktuar nga shpërthimi është e konsiderueshme, ndërsa motivet e rastit ende nuk janë të njohura.

Në vendin e ngjarjes kanë intervenuar patrullat policore, hetuesit kujdestarë, Njësia për Trajtimin e Mjeteve Eksplozive e Policisë së Kosovës, si dhe eprorë policorë.

Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, me urdhër të të cilit është iniciuar rasti “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”.

“Rasti është duke u hetuar”, ka përfunduar Bytyqi.

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