Shpërthimi në Ujman, Kurti: Serbisë dhe qarqeve të caktuara mike me të, nuk iu levërdis normaliteti i krijuar

“Serbisë dhe qarqeve të caktuara mike me të, nuk iu levërdis normaliteti i krijuar në atë pjesë të vendit tonë”, ka thënë kryeministri Albin Kurti pas shpërthimit që ndodhi sot në afërsi të Liqenit të Ujmanit.

Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka bërë të ditur se bazuar në informacionet e Policisë së Kosovës,“rreth orës 14:30 në vendin e quajtur “Te tuneli i pestë”, në rrugën magjistrale te liqeni i Ujmanit, nga një apo më shumë persona të panjohur është hedhur një granatë dore me ç’rast dy vetura të parkuara, njëra me targa vendore dhe tjetra me targa amerikane, janë dëmtuar”.

Sipas Kurtit, normaliteti i krijuar në këtë zonë “nuk iu leverdis Serbisë dhe qareve të caktuara”.

Kjo sepse, sipas tij, grupe të ndryshme kriminale kanë humbur “mundësinë për përfitime enorme për më shumë se dy dekade”.

“Serbisë dhe qarqeve të caktuara mike me të, nuk iu levërdis normaliteti i krijuar në atë pjesë të vendit tonë. Duke e humbur ndikimin në këtë zonë, nervoza u bëhet agresivitet. Edhe grupe të ndryshme kriminale, pak a shumë të lidhur me të, kanë humbur mundësinë për përfitime enorme çfarë i patën për më shumë se dy dekada që nga çlirimi i Kosovës. Kjë është e dhimbshme për ta dhe vështirë e pranueshme”, tha Kurti.

Kryeministri tha se aktorët e këtij sulmi kriminal do të dalin para drejtësisë ndërsa theksoi se shteti i së drejtës dhe rendi publik mbeten interes i përbashkët i shoqërisë.

Por, rrugë tjetër nuk ka. Sundimi i ligjit dhe rendi publik, siguria dhe paqja, janë vlera themeltare dhe interes i përbashkët i shoqërisë dhe qytetarëve bashkë me shtetin e Kosovës. Patjetër që institucionet e sigurisë, marrë për bazë profesionalizmin bashkëkohor dhe vullnetin e palëkundur, do të zbulojnë aktorin apo aktorët e këtij sulmi kriminal dhe do t’i sjellin para drejtësisë. Kjo pjesë, ashtu si të gjitha tjerat të vendit tonë, me potencialin dhe bukuritë e saj do të përdoret nga të gjithë qytetarët pa dallim.” – ka thënë Kurti në reagim.

Në lidhje me rastin, kreu i qeverisë ka njoftuar se policia është duke e hetuar rastin.

