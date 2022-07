Shpjegohet se përse yjet e Real Madridit mbajnë maska speciale në stërvitje

Lojtarët e Real Madridit u panë duke vrapuar me maska në fytyrat e tyre pas kthimit në stërvitjet parasezonale në bazën e tyre Valdebebas, por për çfarë po përdoren?

Të tillë si Vinicius Junior dhe David Alaba u panë të gjithë duke kryer stërvitje kondicionimi me maska në fytyrat e tyre, siç udhëzohej nga Antonio Pintus, trajneri i fitnesit të Los Blancos.

Trajneri fizik ka bërë plane të përpunuara për lojtarët e Carlo Ancelottit në mënyrë që ata të mund të luftojnë në të gjitha frontet në fund të sezonit, duke qëndruar në formën më të mirë të mundshme.

Maskat, të cilat janë krahasuar me atë të mbajtur nga Bane në filmin “Batman” të vitit 2012 ” The Dark Knight Rises”, përdoren kryesisht për të simuluar efektet e stërvitjes në lartësi. Rezultatet e testit do të ndihmojnë Pintus të hartojë një plan trajnimi të përshtatur për çdo individ sipas kërkesave të tij.

Trajneri madrilen njihet për metodat revolucionare të fitnesit dhe stërvitjes, të cilat synojnë të nxjerrin më të mirën nga lojtarët e tij. Nuk është hera e parë që ai përdor këto mbulesa të përpunuara të fytyrës në stërvitje.

Gjatë para-sezonit 2021, ai përdori të njëjtat rekuizita për t’i shtyrë lojtarët të japin maksimumin. Edhe në janar 2022, para ndeshjes së tyre në Copa del Rey kundër Athletic Club, lojtarët e Madridit iu nënshtruan testeve të ngjashme të fitnesit ndërsa mbanin një maskë dhe një çantë shpine.

Çfarë ka thënë Pintus për përdorimin e maskave nga skuadra e Real Madridit?

Pintus ka shpjeguar se si funksionon testi unik i fitnesit në një intervistë për Real Madrid TV, duke thënë: “Testi kryhet duke përdorur një maskë me një sistem të shtresës. Sigurisht që nuk është stërvitje hipoksie. Është një test i krijuar për të zbuluar gjendjen e lojtarëve. Pragjet aerobike dhe anaerobe dhe fuqia e tyre aktuale”.

“Maska funksionon për të analizuar oksigjenin dhe karbohidratet. Ne duhet të dimë përqindjen e njërës dhe tjetrës në mënyrë që të përcaktojmë gjendjen e lojtarit për momentin”.

Trajneri i Madridit vazhdoi: “Rezultati ndihmon për të personalizuar ose të paktën për t’i dhënë njëfarë drejtimi punës që po bën ekipi”.

“Stërvitja para sezonit bazohet në një bazë aerobike të vrapimeve të gjata, e cila më pas përdoret krah për krah me drejtimin dhe objektivin e vrapimeve më të shkurtra dhe më të shpejta”.

Cili është plani stërvitor i Pintus për Real Madridin përpara Kupës së Botës?

Edicioni 2022-23 do të jetë unik në mënyrën e vet për shkak të Kupës së Botës që do të fillojë më 21 nëntor 2022. Real Madridi ka rreth 15 lojtarë që mund të shkojnë në Katar për ngjarjen e madhe, ndërsa pjesa tjetër e skuadrës do të vazhdojë të stërvitet në Valdebebas.

Pintus ka hartuar plane të veçanta stërvitore pasi të dy grupet e lojtarëve do të kërkojnë një qasje shumë të ndryshme kushtëzimi nga njëri-tjetri. /Telegrafi/