Shqetësime për shëndetin e Mike Tyson para duelit me Jake Paul

Shqetësime të reja janë ngritur në lidhje me ndeshjen e ardhshme profesionale midis YouTuber-it të kthyer në boksier Jake Paul dhe ish-kampionit të peshave të rënda, Mike Tyson.

Dueli do të zhvillohet më 20 korrik në stadiumin “AT&T” në Arlington, Teksas, por një promotor beson se “Iron” Mike do të jetë në rrezik sapo të hyjë në ring.

Nuk është sekret se ekziston një hendek i madh në moshë midis 57-vjeçarit Tyson dhe 27-vjeçarit Paul, hendeku më i madh i tillë në historinë e boksit profesionist.

Tyson garoi për herë të fundit profesionalisht në vitin 2005, dhe sporti ka ndryshuar jashtëzakonisht që atëherë, duke nxitur biseda se ai mund të mos e dijë se çfarë do të ketë këtë verë.

Ai do të ketë festuar ditëlindjen e tij të 58-të deri në momentin që lufta e tij me Paul-in të fillojë, dhe promovuesi Ben Shalom mendon se lufta do të jetë një “tallje me sportin” nëse vazhdon siç është planifikuar.

“Të kesh një 58-vjeçar në një luftë boksi profesioniste nuk është qartësisht profesionale dhe këtu duhet të vendoset kufiri për këto luftime”, tha ai për “talkSPORT”.

“Është në rregull për argëtim, por për mua, është një hap i madh (për ta bërë meçin profesion), është një akt cirku, nuk mund të bësh asgjë më qesharake”, vijoi Ben.

Shalom nuk është i vetmi i shqetësuar. Tyson thuhet se është në rrezik për një gjakderdhje në tru nëse Paul e godet në kokë.

Tyson gjithashtu mund të pësojë edhe sëmundje të zemrës si një pasojë e një ndryshimi drastik në regjimin e tij të stërvitjes dhe këto do të krijonin probleme serioze shëndetësore për “Njeriun më të keq në planet”.

Përtej shqetësimeve shëndetësore, disa besojnë se lufta kundër Paul-it është një njollë në karrierën legjendare të Tyson dhe reputacionin e tij në ring, veçanërisht pas një pauze 19-vjeçare mes luftimeve.

“Ndjehem sikur është thjesht e rrezikshme dhe ideja që një boksier në YouTube të mposht Mike Tyson nuk është një ndjenjë e mirë për mua”, tha boksieri britanik Richard Riakporhe për “talkSPORT”.

“Ai mund ta ketë këtë në rekordin e tij dhe nuk është mirë si një tifoz boksi sepse ne e shohim Mike Tyson si një legjendë”, shtoi Riakporhe.Albanian Post