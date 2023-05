Shqipe Kastrati dhe Fedi vijnë me “Dy tre javë në vit”, kjo është kënga më e bukur që e keni dëgjuar

“Dy tre javë në vit” është projekti më i ri muzikor i këngëtares së madhe Shqipe Kastrati në bashkëpunim me Fedin.

Këngëtarja e mirënjohur e cila jeton e vepron në SHBA, por që është e pranishme gjatë gjithë kohës në tregun muzikor shqiptar, sapo ka goditur në shenjë.

Kjo këngë është krijim i një kasti të dëshmuar në botën e muzikës. Muzika dhe orkestrim nga Edi Balili, teksti është shkruar nga Nexhmie Muhaxheri, video nga MProduction, ndërkaq producent ekzekutiv i projektit është Flori Cocaj.

Shqipe Kastrati dhe Fedi me këtë këngë të shoqëruar me videoklip, do ti prekin në tel të gjithë ata që kanë motra e vëllezër bë mërgim e që bashkohen me mall veç dy tre javë në vit.