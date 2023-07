Shqipëri, turistët në dyqane e këmbejnë 1 euro me 100 lekë

Euro ka vijuar re?nien ne? tregun valutor të Shqipërisë.

Ke?shtu pra nga 1 qershori ku ke?mbehej me 109.4 leke?, monedha evropiane ka arritur te? ke?mbehet ne? tregun valutor me 103.6 leke?, nje? zhvlere?sim me 6% ne? harkun kohor te? një muaji e dy javësh.

Qe? me hyrjen e korrikut monedha ka vijuar te? ke?mbehet ne?n kufirin e 105 leke?ve, ndikuar edhe nga periodiciteti i monedhe?s, e cila ne? kulmin e sezonit turistik gjithmonë? ka pësuar zhvlere?sim për shkak të prurjeve të mëdha, shkruan Top Channel, transmeton Klan Kosova.

Ne? gjashte? muajt e parë të vitit, Banka e Shqipe?rise? bleu 120 milione? euro ne?pe?rmjet ankandeve publike pe?r te? rritur rezerve?n valutore duke hequr euro nga qarkullimi. Kjo shume? ishte dy here? me larte? se e nje?jta periudhe? nje? vit me? pare?, por duke mos dhënë asnjë ndikim ne? stabilizimin e euros.

Zhvlere?simi i euros sipas institucioneve publike po vjen pe?r shkak te? ekonomisë? formale, ku pe?rmendet rritja e investimeve te? huaja, remitancave dhe prurjeve nga turiste?t. Gjithashtu zvoge?limi i deficitit korrent tregon se ka me? shume? valute? ne? qarkullim. Ndërkohë të njëjtin fat po pëson edhe dollari, i cili po tregtohet poshtë kufirit të 100 lekëve dhe në kursin valutor të 13 korrikut po këmbehet me 92.77 lekë. Në krahasim me një vit më parë zhvlerësimi I monedhës amerikane është me 21%.

Institucionet publike kane? mohuar nde?rhyrjen, duke preferuar qe? te? mbajne? regjimin e kursit te? lire? te? ke?mbimit. Banka e Shqipërisë ka organizuar edhe një takim në 13 korrik me bankat e nivelit të dytë duke i kërkuar atyre që të ofrojnë produkte ndihmëse për bizneset eksportuese ku përfshihen kontratat e të ardhmes që mbajnë të fiksuar kursin e këmbimit, si dhe ka kërkuar që t’i ndihmojnë me ristrukturimin e kredive.