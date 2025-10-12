17.9 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

By admin

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj prej 4-5 vitesh qëndron e mbështjellë dhe e mbështetur për muri në shkollën “Isa Boletini” në Rahovec.

Kështu e gjeti gazetarja e Klan Kosovës, Donjeta Murselaj ndërsa po ndjek procesin zgjedhor në këtë komunë.

Pavarësisht rëndësisë së saj historike, ajo ende nuk është vendosur në një vend të denjë publik.

Vdes një person në Malishevë
Voton Artan Abrashi

