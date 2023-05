Shtëpia e mërgimtarit nga Prizreni bëhet cak i hajnave, vjedhin lëngje, gota uji e çokollata (VIDEO)

Një shtëpi e një mërgimtari nga Zvicra ishte cak i hajnave mbrëmë në fshatin Hoçë e Qytetit të Prizrenit.

Në lidhje me ngjarjen, Haxhi Shalla, vëllai i pronarit të shtëpisë tha se hajnat nga aty arritën të marrin vetëm disa çokollata, lëngje e disa gota uji.

“Dje rreth orës 22:00 jam lajmëruar prej vëllait nga Zvicra i cili i ka vërejtur hajnat përmes kamerave të sigurisë. Unë porsa e kam marrë lajmin kam ardhë në vendin e ngjarjes, ku derisa unë kam arritur tek shtëpia, ata kanë kaluar tek shtëpia tjetër”.

“S’kanë arritur të marrin asgjë me vete, me ardhjen tonë janë larguar nga këtu. Kemi gjetur një çantë me gota të ujit e cila ishte e mbyllur. Nuk e di arsyen pse e kanë marrë. Kanë marrë edhe disa çokollata e lëngje”, tha ai në “Edicioni Special” në Klan Kosova.

Tutje, Shala tha se me të arritur në shtëpi e cila ishte cak e vjedhjes, hajnat kaluan murin dhe u larguan në drejtim të panjohur.

“Përmes kamerave i kemi parë ku fillimisht kanë ardhur e kanë hapur derën kryesore e pastaj kanë depërtuar brenda. Shtëpia ishte e demoluar. I kanë demoluar dhomat e gjumit, kuzhinën e çdo vend tjetër”, tha ai, njofton Klankosova.tv