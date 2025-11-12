Shtyhet afati për aplikim për bursa studentore në Dragash

Për shkak të interesimit të madh të studentëve, Drejtoria për Arsim në Komunën e Dragashit ka njoftuar se është shtyrë afati për aplikim për bursa studentore.
Sipas njoftimit të drejtorisë, vendimi është marrë pas numrit të lartë të aplikimeve dhe kërkesave të pranuara gjatë ditëve të fundit, me qëllim që t’u mundësohet të gjithë studentëve të komunës të përfitojnë nga kjo mundësi.
“Afati i ri për aplikim është caktuar deri të premten, më datën 14 nëntor 2025. Ftojmë të gjithë studentët e komunës sonë që ende nuk kanë aplikuar, të shfrytëzojnë këtë mundësi për të dorëzuar dokumentacionin brenda afatit të zgjatur” thuhet në njoftimin e Drejtorisë për Arsim.
Ky program i bursave ka për qëllim mbështetjen e studentëve të Komunës së Dragashit në vijimin e studimeve universitare dhe përmirësimin e mundësive të tyre akademike.
Drejtoria për Arsim ka theksuar se përzgjedhja e përfituesve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara në konkursin publik.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren